O Paraná registrou nas últimas 24 horas 2.249 novos casos e 32 mortes causadas pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde divulgado neste sábado (22). Com isso, o estado soma 115.584 diagnósticos positivos da covid-19 e 2.926 óbitos decorrentes da doença. Dentre as vítimas fatais confirmadas, são 10 mulheres e 22 homens, com idades que variam de 37 a 90 anos. Os óbitos ocorreram entre 20 de julho e 22 de agosto.

Na média móvel, o Paraná apresenta queda de 37% no número de mortes em relação a 14 dias atrás. Já a média de casos segue estável, com uma variação negativa de 0,4%. Apesar da queda nos índices, a ocupação dos leitos de UTI exclusivos para Covid segue alta: dos 1.101 leitos disponíveis, 795 estão ocupados, um percentual de 72%. Confira a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

