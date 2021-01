O Paraná registrou nesta segunda-feira (4), 1.717 novos casos de coronavírus e 32 mortes causadas pela Covid-19. Com esses números, atualizados no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde, a pandemia no estado já infectou 419.839 pessoas e causou o óbito de 7.997.

As vítimas mais recentes são 13 mulheres e 19 homens, com idades variando de 32 a 91 anos. Já se recuperaram da doença 307.461 paranaenses, ou seja, 73% do total de infectados. Há atualmente 10.594 testes de coronavírus aguardando resultados nos laboratórios.

Das 1.185 UTIs SUS adulto para atendimento de pacientes com a doença, 947 estão ocupadas – taxa de 80%. Contabilizando todos os leitos das redes pública e privada, entre UTIs e quartos convencionais, há 2.566 pacientes internados com suspeita ou confirmação do vírus.