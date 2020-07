Nesta terça-feira (7), o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) aponta para um total de 33.939 casos confirmados de coronavírus e e 837 mortes para a covid-19 em todo o Paraná. Na comparação com segunda-feira (6), são 1.528 novos casos e mais 31 mortes.

O informe desta terça-feira revela ainda que 770 pessoas seguem internadas com a doença, tanto em leitos SUS (608 pacientes) quando em leitos de hospitais particulares (162 pacientes). Mais 964 pacientes internados, nas redes pública e particular, ainda aguardam o resultado do exame para covid-19.

Das 31 mortes registradas nas últimas 24 horas, estão 12 mulheres e 19 homens, com idades que variam de 47 a 95 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 13 de maio a 6 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba (7), Londrina (3), Ivaiporã (2), Piraquara (2), Boa Vista da Aparecida (1), Bom Sucesso (1), Campo Mourão (1), Cascavel (1), Cerro Azul (1), Cianorte (1), Ibiporã (1), Jaguapitã (1), Janiópolis (1), Marechal Cândido Rondon (1), Maripa (1), Ouro Verde do Oeste (1), Pinhais (1), Salto do Itararé (1), Santo Antônio da Platina (1), São José da Boa Vista (1) e Wenceslau Braz (1).

