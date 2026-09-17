Máfia italiana usava Litoral do Paraná para enviar cocaína à Europa

A Polícia Federal (PF) investiga a atuação de uma rede criminosa ligada à máfia italiana que operava no Paraná. As apurações apontam que o grupo estruturou um esquema internacional de tráfico de drogas, utilizando o Litoral do Paraná como corredor logístico para o envio das substâncias ao continente europeu.

De acordo com as investigações da corporação, os criminosos aproveitavam a movimentação e a infraestrutura do Porto de Paranaguá para esconder carregamentos de entorpecentes em contêineres de navios cargueiros.

O objetivo era abastecer redes de distribuição controladas por organizações mafiosas na Itália, especialmente na região de Piemonte, e em outros países vizinhos. Entre os principais insumos enviados à Europa, estavam a cocaína.

A apuração segue em andamento para mapear toda a cadeia do grupo no estado, identificar os responsáveis pela logística em solo paranaense e rastrear a movimentação financeira e o patrimônio acumulado pela organização criminosa.

Resultados da ação

A ação deflagrada, intitulada Operação Eredità, cumpriu 7 mandados de prisão preventiva e 5 de busca e apreensão. As cidades alvo foram São Paulo (SP), São Caetano do Sul (SP), Santos (SP), Americana (SP) e Palhoça (SC).

Os bens da quadrilha foram bloqueados por ações na Justiça, além do sequestro de imovéis. Em fases anteriores, a investigação já havia prendido dois integrantes da máfia em 2019, em Praia Grande (SP).