Luiz França é pré-candidato ao Governo do Paraná pelo Missão, partido do MBL

O advogado Luiz Felipe França está confirmado como pré-candidato ao Governo do Paraná pelo partido Missão. A sigla foi criada pelo Movimento Brasil Livre (MBL) e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2025.

Com aprovação recente, essa será a primeira vez que o Missão terá candidatos disputando eleições.

França tem 31 anos e vai disputar uma eleição pela primeira vez. Ele é formado em Direito e Ciências Econômicas e participa ativamente do MBL. Atua há cerca de sete anos como advogado e milita na política desde os 19 anos. De acordo com o Missão, França tem pautas de combate aos privilégios e à corrupção.