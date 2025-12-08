Lottopar repassa R$ 10 milhões para subsidiar moradias populares no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Loteria do Estado do Paraná (Lottopar) transferiu R$ 10 milhões para a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) nesta segunda-feira (8). Os recursos, provenientes de outorgas para exploração de jogos, serão utilizados para subsidiar a aquisição de moradias populares através do Programa Casa Fácil Paraná, beneficiando 500 famílias.

O valor será aplicado na redução do custo de entrada para famílias com renda de até quatro salários mínimos na compra de imóveis do programa. Cada família receberá um subsídio de R$ 20 mil, aplicado diretamente nos contratos de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

Para se qualificar ao benefício, os candidatos devem atender a critérios específicos, incluindo não possuir moradia própria, não ter sido beneficiado por outros programas habitacionais, estar sem restrições de crédito e ter renda compatível com o financiamento pretendido.

O Casa Fácil Paraná visa promover a construção de novas moradias em todo o estado, priorizando o atendimento e concessão de subsídios para a população de menor renda. Os interessados podem se inscrever e obter mais informações sobre o programa no site da Cohapar.

Este repasse faz parte da estratégia da Lottopar de gerar receitas que retornam à sociedade através de investimentos em áreas essenciais como habitação, segurança pública e ações sociais. A autarquia também mantém parcerias em outras áreas, como um investimento de R$ 10 milhões para um Centro Integrado de Processamento e Análise de Dados da Polícia Científica.