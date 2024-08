Lotofácil 3188 milionária tem ganhador no Paraná; prêmio é uma bolada

Um aposta do Paraná acertou os 15 números da Lotofácil 3188 milionária, sorteada na noite de quinta-feira (22). O prêmio era de R$ 1,7 milhão e será dividido entre dois apostadores: um paranaense de Arapongas e outro de Brasília (DF). O apostador do Paraná vai embolsar a bolada de R$ 624,9 mil.

02, 03, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25

A aposta ganhadora da Lotofácil 3188 no Paraná foi do tipo simples, feita na Lotérica Flamingos. Veja abaixo o detalhamento das apostas!

Além da aposta ganhadora do prêmio principal, mais 23 apostas feitas em cidades paranaenses foram premiadas. Ao acertarem 14 das 15 dezenas sorteadas, cada uma delas vai receber prêmios que variam entre R$ 1.117,64 e R$ 2.235,28.

A Lotofácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!