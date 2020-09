Um número impressionante de ganhadores chamou a atenção na Lotofácil 2034, sorteada na noite desta quinta-feira (17). O prêmio era de 1,2 milhão e rendeu R$ 10,7 mil para cada um dos 103 ganhadores.

publicidade

No paraná, as apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Araucária (Lotérica Águia da sorte), Cafelândia (Lotérica Consolata), Paranavaí (Apostas em duas lotéricas: Quina de Ouro e Santos Dumont) e Santo Antônio do Sudoeste (Lotérica do Tonini).

Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24.. Lembrando que a Lotofácil também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (18) e tem como premiação o valor de 1,5 milhão.

+ Leia mais – Paraná emite alerta sobre sementes vindas em encomendas misteriosas da China

publicidade

>>> Confira o resultado de todas as loterias da Caixa

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Já a máxima, com 20 números, sai por R$ 38,7 mil.