Um número impressionante de ganhadores chamou a atenção na Lotofácil 2034, sorteada na noite desta quinta-feira (17). O prêmio era de 1,2 milhão e rendeu R$ 10,7 mil para cada um dos 103 ganhadores.

No paraná, as apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Araucária (Lotérica Águia da sorte), Cafelândia (Lotérica Consolata), Paranavaí (Apostas em duas lotéricas: Quina de Ouro e Santos Dumont) e Santo Antônio do Sudoeste (Lotérica do Tonini).

Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 24.. Lembrando que a Lotofácil também paga premiações em dinheiro para quem acerta 11, 12, 13 e 14.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (18) e tem como premiação o valor de 1,5 milhão.

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. Já a máxima, com 20 números, sai por R$ 38,7 mil.