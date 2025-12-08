Londrina entrega 40 apartamentos subsidiados pelo programa Casa Fácil Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Habitação do Paraná entregou nesta segunda-feira (08) o Residencial Portal Jasmim em Londrina, beneficiando 40 famílias com moradias próprias. O empreendimento, resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, Caixa Econômica Federal e Village Construções, teve um investimento total superior a R$ 6,9 milhões.

Cada família recebeu um subsídio de R$ 20 mil do Programa Casa Fácil Paraná para auxiliar na entrada dos financiamentos. O aporte estadual, totalizando R$ 800 mil, foi destinado a pessoas com renda de até quatro salários-mínimos que atendiam a critérios específicos, como não possuir moradia própria e ter inscrição válida na Companhia.

Os apartamentos, com 43,32 m², contam com dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha integrada com área de serviço e vaga de garagem individual. Localizados na zona norte de Londrina, os imóveis estão em uma área com infraestrutura consolidada e fácil acesso a serviços públicos e comércios.

As prestações mensais, com valor médio de R$ 700, ficaram mais acessíveis que um aluguel devido aos incentivos governamentais. Os contratos podem ser quitados em até 35 anos e contam com taxas de juros reduzidas.

Crislândia dos Santos Maia, copeira de 37 anos, é uma das novas moradoras. Após 21 anos pagando aluguel, ela conseguiu adquirir seu primeiro apartamento graças ao subsídio estadual. Matheus de Jesus Souza, vendedor de 28 anos, também celebrou a conquista, ressaltando que o valor da prestação ficou menor que o aluguel que pagava anteriormente.

O programa habitacional demonstra um esforço conjunto entre diferentes esferas governamentais e a iniciativa privada para proporcionar moradia digna e acessível à população de baixa renda, contribuindo para a redução do déficit habitacional na região.