Londrina e Cambé recebem primeira rede local de biometano no Paraná

A Compagas iniciou a operação da primeira rede local de biometano no Norte do Paraná, conectando sua base em Londrina a clientes industriais em Cambé. A rede de distribuição tem 10 quilômetros de extensão entre os dois municípios, marcando o início de um ciclo de expansão na região previsto no novo contrato de concessão com o Estado.

O investimento de R$ 10 milhões em 2025 permitiu a construção de 4 quilômetros adicionais de rede e uma base operacional em Londrina para receber o suprimento via carretas de gás comprimido. A obra gerou cerca de 100 empregos diretos e indiretos.

O biometano utilizado é 100% renovável, proveniente de resíduos da indústria sucroenergética de Tamboara. As indústrias PADO e AESA, de Cambé, são as primeiras consumidoras, demonstrando a viabilidade da tecnologia.

Expansão planejada

A Compagas planeja expandir o atendimento para o mercado residencial e comercial de Londrina, além de conectar um posto de abastecimento para veículos leves e pesados no próximo ano. Em Maringá, obras para uma rede isolada já foram iniciadas, com previsão de consumo a partir do ano que vem.

Até 2029, a companhia prevê alcançar 3 mil unidades consumidoras na região Norte, com um investimento total de R$ 100 milhões. O projeto visa fortalecer a interiorização do uso de gás no estado e estabelecer novos polos de desenvolvimento industrial.