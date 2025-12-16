Londrina e Cambé recebem primeira rede local de biometano no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Compagas iniciou a operação da primeira rede local de biometano no Norte do Paraná, conectando sua base em Londrina a clientes industriais em Cambé. A rede de distribuição tem 10 quilômetros de extensão entre os dois municípios, marcando o início da expansão do gás canalizado na região.

O investimento de R$ 10 milhões em 2025 permitiu a construção de 4 quilômetros adicionais de rede e uma base operacional em Londrina para receber o suprimento via carretas de gás comprimido. A obra gerou cerca de 100 empregos diretos e indiretos.

O biometano utilizado é 100% renovável, proveniente de resíduos da indústria sucroenergética de Tamboara. As indústrias PADO e AESA, em Cambé, são as primeiras consumidoras, demonstrando a viabilidade da tecnologia.

Expansão planejada

A Compagas planeja expandir o atendimento para os setores residencial e comercial de Londrina, com licenciamento em andamento. Para 2026, está prevista a ligação de um posto de abastecimento para veículos leves e pesados.

Em Maringá, obras para uma rede isolada já foram iniciadas, com previsão de consumo a partir do próximo ano. A companhia projeta alcançar 3 mil unidades consumidoras na região Norte até 2029, com investimento total de R$ 100 milhões.