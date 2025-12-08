Londrina conquista recorde mundial com maior Papai Noel do mundo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Londrina, no Paraná, entrou para o Guinness World Record com o maior Papai Noel do mundo. O reconhecimento oficial aconteceu na noite de sexta-feira (05), durante cerimônia na Avenida Higienópolis. A estrutura natalina, localizada em frente ao lago Igapó 2, mede impressionantes 27 metros de altura e pesa 15 toneladas.

O novo recorde supera a estrutura anterior, instalada na cidade portuguesa de Águeda, que media 21 metros de altura. Para conquistar o título, Londrina precisou atender a critérios rigorosos estabelecidos pelo Guinness World Records, incluindo a pré-aprovação do desenho da estrutura e uma medição topográfica oficial.

Este é o segundo atrativo turístico paranaense registrado no livro oficial de recordes. O primeiro é o menor cemitério do mundo aberto à visitação, localizado em Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba.

A conquista do recorde mundial tem potencial para impulsionar o turismo na região. Espera-se que o reconhecimento internacional atraia mais visitantes, beneficiando a economia local, especialmente setores como hotelaria, gastronomia e comércio.

O Papai Noel gigante de Londrina se junta a mais de 90 eventos natalinos, culturais e esportivos programados para dezembro no Paraná, reforçando o potencial turístico do estado durante as festividades de fim de ano.