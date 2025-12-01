Turismo

Londrina acende Papai Noel gigante de 27 metros no Lago Igapó 2

Tribuna do Paraná
01/12/25

A Prefeitura de Londrina inaugurou no domingo (30) um Papai Noel gigante de 27 metros de altura no Lago Igapó 2. A estrutura, que pesa 15 toneladas e conta com 450 mil lâmpadas de LED, será avaliada pelo Guinness World Records na próxima sexta-feira (5) para tentar o título de maior Papai Noel do mundo.

Além da figura natalina, foram ativadas as decorações nas árvores ao redor do lago e 40 arcos em formato de cometa na Avenida Higienópolis. O prefeito Tiago Amaral destacou que a atração busca diferenciar o Natal da cidade e potencializar a economia local.

As decorações ficarão expostas até 6 de janeiro. Outra atração popular são três grandes ursos para fotos, instalados próximos à pista de caminhada do lago, entre o letreiro ‘Eu amo Londrina’ e a Rua Joaquim de Matos Barreto.

A iniciativa faz parte do ‘Natal do Paraná’, que inclui mais de 90 eventos em dezembro por todo o estado. Em Curitiba, o ‘Natal da Capital’ ocorre até 6 de janeiro com o tema ‘Juntos, o Inesquecível Acontece’, oferecendo atrações gratuitas em parques, praças e pontos históricos.

Outras cidades paranaenses também promovem festividades natalinas, como Ibiporã, Cruzeiro do Oeste, Sengés, São Tomé, Maria Helena, Porto Amazonas, São Sebastião da Amoreira e Rondon, com programações que se estendem ao longo de dezembro e início de janeiro.

