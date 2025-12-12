Limpeza das praias do Paraná começa dia 19 com 181 contratados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 13ª temporada de limpeza da orla das praias do Paraná, realizada pela Sanepar, terá início na próxima sexta-feira (19). O projeto prevê a contratação de 181 empregados para coletar resíduos sólidos da areia, com um investimento de R$ 3,6 milhões. Além de gerar empregos no Litoral, a iniciativa visa preservar o meio ambiente.

Na última temporada (2024/2025), foram recolhidas 457 toneladas de lixo das areias, encaminhadas para destinação adequada. O programa não apenas mantém as praias limpas durante o período de maior movimento turístico, mas também contribui para a economia local ao oferecer oportunidades de trabalho.

Rosemari dos Santos, 68 anos, conhecida como “Rosemari da Xepa” em Pontal do Paraná, participa do projeto há 10 anos. Inicialmente contratada como coletora, hoje atua como supervisora de uma equipe de 17 pessoas. Ela destaca a importância do trabalho para sua renda familiar e as melhorias implementadas pela Sanepar ao longo dos anos.

A Sanepar fornece aos contratados temporários alimentação, água potável, equipamentos de proteção individual e treinamento. Além disso, o projeto busca conscientizar os veranistas sobre a importância de manter as praias limpas, distribuindo sacolas e orientando sobre o descarte correto de resíduos.

Guilherme Zavataro, coordenador de integração socioambiental da Sanepar, ressalta o impacto positivo da iniciativa na comunidade local, oferecendo oportunidades de trabalho essenciais para a manutenção da limpeza das praias durante a temporada de verão.