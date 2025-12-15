Licitação para pavimentar PR-160 entre Imbaú e Reserva tem vencedora

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) anunciou o resultado da licitação para concluir a pavimentação da PR-160 entre Imbaú e Reserva, nos Campos Gerais. A empresa Cosampa Construções Ltda. foi declarada vencedora com proposta de R$ 187.823.620,58, após análise da documentação pela comissão de contratação.

A obra abrange 28,36 quilômetros de extensão, incluindo a pavimentação asfáltica da pista principal, implantação de 12,82 quilômetros de faixas adicionais, acessos a estradas rurais e propriedades, e interseções em nível. O projeto também prevê a conclusão da nova ponte sobre o Rio São Pedro em Reserva.

Melhorias na infraestrutura viária

Além da pavimentação, o projeto inclui a construção do Contorno de Imbaú, desviando a rodovia da área urbana e conectando-a a um trecho já pavimentado da PR-160. Em Reserva, será implantado o Contorno de José Lacerda, criando uma variante para o distrito.

A obra contempla ainda a implantação de sistema de drenagem, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária, passa-fauna e construção de abrigos para parada de ônibus. O prazo de execução é de 450 dias após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço.