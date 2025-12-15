Licitação para pavimentar PR-160 entre Imbaú e Reserva tem vencedor

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) anunciou o resultado da licitação para concluir a pavimentação da PR-160 entre Imbaú e Reserva, nos Campos Gerais. A empresa Cosampa Construções Ltda. venceu a disputa com proposta de R$ 187.823.620,58, após ter sua documentação habilitada pela comissão de contratação.

A obra abrange 28,36 quilômetros de extensão, iniciando em Imbaú e seguindo até Reserva. O projeto inclui pavimentação asfáltica da pista, implantação de 12,82 quilômetros de faixas adicionais, acessos a estradas rurais e propriedades, e interseções em nível ao longo do trecho. Também será concluída a nova ponte sobre o Rio São Pedro em Reserva.

O plano prevê a construção do Contorno de Imbaú, desviando a rodovia da área urbanizada e conectando-a a um trecho já pavimentado da PR-160, sob um viaduto na BR-376. Neste ponto, serão implantadas duas rotatórias e acessos para organizar o tráfego entre as rodovias. Além disso, está planejado o Contorno de José Lacerda, distrito de Reserva, criando uma variante da PR-160.

O projeto também inclui a implementação de novo sistema de drenagem, sinalização horizontal e vertical, dispositivos de segurança viária, passa-fauna, plantio de grama e construção de abrigos para parada de ônibus. Após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço, o prazo de execução é de 450 dias (15 meses).