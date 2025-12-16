Licitação do Planetário do Parque da Ciência é homologada no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná homologou o resultado da licitação para a construção do Planetário do Parque da Ciência Newton Freire Maia, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O Consórcio Fundepar Planetário venceu o processo, apresentando a melhor proposta financeira entre 14 empresas participantes.

O valor final da proposta vencedora ficou em R$ 46,47 milhões, representando um desconto de 7% sobre o valor máximo previsto no edital, que era de R$ 49,9 milhões. O consórcio vencedor é formado pelas empresas JNB Construções e Serviços Ltda, Construtora Sandin Ltda, e JB Construções e Empreendimentos Ltda.

Com a homologação, o processo avança para a formalização do contrato e emissão da ordem de serviço, autorizando o início das obras. O novo Planetário faz parte de um conjunto de investimentos para modernizar o Parque da Ciência Newton Freire Maia, que está em processo de revitalização.

O projeto prevê uma construção com madeira engenheirada, técnica que utiliza camadas de madeira coladas sob alta pressão. A obra inclui uma edificação com cúpula de projeção imersiva, auditório, salas expositivas, ambientes pedagógicos e administrativos, em uma área construída de mais de 4.500 metros quadrados.

Além disso, o projeto contempla a revitalização e o paisagismo da trilha do Rio Canguiri, localizada nas dependências do Parque. Em setembro, foi assinada uma parceria com a empresa alemã Carl Zeiss para a compra do equipamento de projeção para o novo Planetário.