Lei reestrutura carreiras do IDR-Paraná e abre caminho para concurso

O governador do Paraná sancionou a Lei nº 22.888/2025, que cria o Quadro Próprio Estatutário e adequa carreiras, cargos e vencimentos dos servidores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). A medida visa corrigir distorções e permitir a realização de concurso público para a instituição.

A nova legislação reorganiza a estrutura de carreiras do IDR-Paraná, unificando regras para servidores celetistas e estatutários oriundos da fusão entre Emater, Codapar e Iapar em 2019. Entre as mudanças, estão a redefinição de conceitos como carreira e especialidade, atualização de funções e requisitos, e ajustes no processo de ingresso.

Impactos para servidores e produtores rurais

A reestruturação abre caminho para um concurso com 422 novas vagas, além da contratação de 173 técnicos via Processo Seletivo Simplificado. Segundo o IDR-Paraná, a partir de janeiro todos os municípios paranaenses terão ao menos um extensionista, fortalecendo o atendimento aos produtores rurais.

A lei também revisa regras de promoção, introduz critérios de aperfeiçoamento, reestrutura tabelas de subsídios e cria a Gratificação Compensatória de Risco Ocupacional (GCRO). As mudanças buscam padronizar carreiras, corrigir distorções salariais e preparar a estrutura necessária para o novo concurso público do instituto.