A cidade de Laranjal, o único município que não havia registrado casos de coronavírus no Paraná confirmou nesta quinta-feira (29) três primeiros casos da infecção. São três homens, moradores de Laranjal, de 18, 47 e 67 anos. Eles receberam atendimento médico e estão cumprindo isolamento em casa, todos com sintomas leves e monitorados constantemente.

Com pouco mais de 6,3 mil habitantes, Laranjal realiza testes de covid-19 diariamente e até a última quarta-feira (28), todos os resultados haviam dado negativo. O secretário de saúde da cidade, Sérgio Godoy Lemos, chegou a dizer que “é quase que por Deus mesmo [não ter casos de coronavírus na cidade]. Está difícil convencer o povo dos riscos”, lamenta.

Covid-19 no Paraná

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o coronavírus já infectou moradores de todas as cidades do estado. Desde o início da pandemia, em março, até agora, o estado registrou cerca de 200 mil casos de covid-19 e mais de 5 mil pessoas morreram em consequência da doença.