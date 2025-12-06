Lacen-PR lança documentário sobre descoberta de superbactéria rara

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR) lançou nesta sexta-feira (5) em Curitiba o documentário ‘A Saga do Phytobacter’, que retrata a descoberta de uma nova superbactéria rara e a correção de um erro de identificação em outra. A produção mostra os bastidores de uma investigação científica que está influenciando protocolos de diagnósticos no Brasil e no mundo.

O trabalho científico, coordenado pelo cientista Marcelo Pillonetto, teve início em 2013 durante um surto de sepse associado à Nutrição Parenteral Total (NPT) contaminada, que causou a morte de 15 bebês prematuros e adoeceu outros 65 no Brasil. Inicialmente, os testes indicaram a presença da bactéria Pantoea, mas inconsistências levaram a equipe do Lacen a investigar mais a fundo.

Após anos de análises, investimentos em tecnologia de ponta e cooperação com a Universidade de Zurique, em 2018 os pesquisadores confirmaram que se tratava na verdade do agente Phytobacter diazotrophicus. A inclusão dessa espécie em bancos de dados de equipamentos de última geração, como a Espectrometria de massa (MALDI-TOF), ocorreu apenas em 2023.

Paralelamente ao lançamento do documentário, o Lacen distribuiu amostras da superbactéria rara para cerca de 300 laboratórios em todo o país, em parceria com a empresa Controllab. Essa iniciativa visa fortalecer o enfrentamento à resistência antimicrobiana, permitindo que instituições atualizem seus bancos de dados e aprimorem métodos de identificação e diagnóstico de infecções graves.

O documentário estará disponível no YouTube na próxima semana, oferecendo ao público uma visão detalhada desse importante avanço científico na saúde pública brasileira.