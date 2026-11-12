Kit de Emergência? Sem perigo iminente, veja quais eventos poderiam afetar sua vida

A Defesa Civil recomendou à população brasileira organizar um kit de emergência com itens de alimentação, hidratação e primeiros socorros com autonomia de 72 horas. Não há cenários iminentes que justifiquem essa recomendação. Mas cinco riscos internacionais têm potencial de afetar o Brasil.

Além de catástrofes naturais, os cenários de risco em potencial são a expansão do conflito na Europa, guerra híbrida e corte de cabos submarinos, agravamento da crise do petróleo e combustíveis e gargalos de produtos estratégicos.

Esses eventos podem justificar um nível maior ou menor de preparação da população para lidar com ameaças que gerem riscos para a integridade física individual. Mas todos eles tendem a afetar o Brasil de forma mais indireta do que direta.

Assim, a recomendação da Defesa Civil foi mais uma tentativa do governo de aderir a uma tendência ou moda global de preparação para catástrofes do que um alerta real para um perigo iminente, segundo analistas ouvidos pela reportagem.

Veja abaixo cenários de risco globais que podem afetar o Brasil.

Tornados, enchentes e eventos climáticos extremos

Tempestades tropicais, tornados e enchentes geram riscos diretos no Brasil e em vizinhos da América do Sul e justificam a elaboração de kits de sobrevivência e medidas preventivas. Mas esses fenômenos atingem regiões específicas e não justificam um alerta geral para que toda a população estoque comida, segundo afirmou o analista de riscos Nelson Ricardo Fernandes Silva, da ARP Analytics.

Tornados no Oeste e interior do Paraná, enchentes no Rio Grande do Sul e deslizamentos de terra na região Sudeste podem resultar em faltas generalizadas de energia elétrica. Esses episódios também têm potencial para causar o isolamento de regiões devido à interrupção temporária de estradas, pontes e aeroportos.

Nessas regiões, a estocagem de água e alimentos é uma medida recomendada para que famílias subsistam de forma independente até a chegada de socorro.

Expansão da guerra na Europa ou conflito em Taiwan

Os cenários mais prováveis de conflitos mundiais hoje são uma expansão da invasão da Rússia à Ucrânia contra países membros da Otan (aliança militar ocidental) como Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia ou Finlândia ou uma invasão chinesa à Ilha de Taiwan. Nesses países, recomendações como a da Defesa Civil são resultado de uma ameaça real e iminente.

Guerras na Europa ou em Taiwan tendem a não resultar em mobilização militar e participação direta do Brasil. Por isso, a possibilidade de ocorrência de combates em território nacional é praticamente nula.

Também não haveria uma escassez severa de alimentos, porque o Brasil é um grande produtor. Mas essas guerras gerariam impacto inflacionário e pressão no comércio internacional. Isso porque os países beligerantes poderiam impor sanções a países que fizessem comércio com seus inimigos.

A estocagem de água e alimentos para determinados períodos de dias faria sentido apenas em hipótese de guerra com armas nucleares táticas (menos potentes que as bombas que atingiram o Japão no fim da Segunda Guerra).

Isso porque poderia haver correria para supermercados e postos de gasolina devido ao pânico global e não necessariamente por causa de efeitos de radiação. A possibilidade de quebra do tabu nuclear é baixa no cenário atual.

O uso de armas nucleares estratégicas (de grande porte) que arrisquem cenários de destruição mútua assegurada entre países, como na época da Guerra Fria, é altamente improvável no momento atual, segundo analistas militares.

Guerra híbrida e corte de cabos submarinos

Think tanks, analistas e governos de países como Finlândia, Polônia e Suécia já reconhecem oficialmente o estado de guerra híbrida perpetrada pela Rússia contra países europeus. Estratégia similar é empregada pela ditadura iraniana.

Esse é um cenário baseado em sabotagens, incêndios criminosos, assassinatos, ações de hackers e invasão de espaço aéreo que passam abaixo da linha do conflito militar convencional entre nações.

O think tank americano Instituto de Estudos da Guerra já classifica a guerra híbrida como “Fase Zero” de uma guerra entre Rússia e países europeus ou a Otan.

A recomendação da Defesa Civil do Brasil sobre kit de emergência ocorreu em um momento em que ataques cibernéticos orquestrados contra sistemas de refrigeração de supermercados e depósitos resultaram na perda massiva de alimentos na Europa. Suspeitas da França sobre esses ataques estão sendo direcionadas ao Irã.

Em seguida, ocorreram ameaças de bomba em aviões e escolas, que provocaram situações caóticas na Europa.

Em teoria, o Brasil não seria um alvo desse tipo de ataques. Mas as defesas do país para cenários similares ainda estão em fase inicial de desenvolvimento. A maioria dos exercícios feitos pelas Forças Armadas foca em ataques cibernéticos que poderiam tirar de operação reservatórios de água e centrais elétricas.

Outro aspecto da guerra híbrida é a possibilidade de corte de cabos submarinos, as redes de fibra ótica que conectam continentes e transportam cerca de 95% dos dados de internet e transações financeiras do planeta.

Muitos incidentes vêm sendo registrados, sendo o principal deles ocorrido em dezembro de 2024, quando um petroleiro da frota fantasma russa, Eagle S, usou sua âncora para danificar cabos que conectam Finlândia e Suécia.

Ações como essas teriam potencial remoto para gerar no Brasil cenários de interrupção de fornecimento de água e energia, interrupção de serviços de internet e colapso de redes financeiras.

A preparação individual para cenários como esses não seria apenas estocagem de mantimentos, mas a criação de redundâncias. Entre elas está a compra de geradores de energia elétrica portáteis, contratação de rede de internet por satélite (Starlink) e criação de uma pequena reserva de moeda nacional e estrangeira em espécie.

Mas todas essas medidas seriam extremamente caras e não necessariamente garantiriam uma autonomia real individualmente, segundo o analista de riscos Nelson Ricardo Fernandes Silva.

Agravamento da crise do petróleo e combustíveis

A tentativa dos Estados Unidos e de Israel de derrubar a ditadura do Irã neste ano resultou na interrupção no fluxo de petróleo e derivados pelo estreito de Ormuz. Isso gerou ondas de choque que elevaram os preços do diesel e da gasolina mundialmente.

Embora o Brasil seja autossuficiente na produção de petróleo, esse produto é uma commoditie e seu preço varia mundialmente – independentemente da produção interna do país. Além disso, o Brasil não tem capacidade para transformar petróleo em diesel e gasolina em quantidades suficientes, por falta de refinarias.

Um eventual agravamento da crise internacional poderia gerar um impacto em cascata na economia brasileira, cuja logística depende de transporte rodoviário.

Nesse caso, não haveria falta de comida ou água, mas os preços se elevariam durante um longo período de tempo. Por isso, estocagem de produtos e combustíveis para períodos curtos não resolveria o problema.

Gargalos de produtos estratégicos

Nos últimos 25 anos, uma profunda integração econômica expandiu as cadeias produtivas para além das fronteiras nacionais e concentrou as transações financeiras no sistema do dólar. Mas essa hiperglobalização começou a declinar recentemente quando as nações perceberam que poderiam exercer poder umas sobre as outras ao controlar produtos ou aspectos do comércio global.

Os exemplos mais famosos são o controle que a China exerce sobre a exportação de terras raras (minerais usados para fazer produtos de alta tecnologia, como chips de computador) e as sanções americanas contra rivais políticos exercidas por meio do controle do dólar e do sistema financeiro.

Na iminência do agravamento de uma crise como essa, o cidadão comum poderia, por exemplo, antecipar compras de itens como automóveis ou telefones celulares ou fazer reservas em moedas fortes temendo futura escassez de produtos e desvalorização da moeda local. Isso pode gerar vantagens momentâneas, mas não é uma forma de mitigar riscos a longo prazo.

Segundo analistas internacionais, a imposição de barreiras comerciais e gargalos de itens estratégicos aumentam a tensão entre países com ações de proteção e retaliação em um movimento espiral. Há precedentes históricos sobre como essa tendência pode resultar em um cenário extremo.

Nos anos de 1930, segundo o artigo do historiador Nikolas Mulden A Arma Econômica (2022), o medo de sanções da Liga das Nações e do isolamento econômico fizeram as nações do Eixo iniciarem a conquista militar de território, resultando na Segunda Guerra Mundial.

Defesa Civil Brasileira diz que alerta tinha caráter preventivo

A justificativa da Defesa Civil Nacional para o alerta emitido no sábado (7) foi de que a publicação tinha caráter preventivo e visava apenas preparar a população brasileira para eventuais interrupções de serviços básicos causadas por desastres climáticos.

No último fim de semana, as chuvas intensas e os riscos de deslizamento de terra concentraram-se em faixas litorâneas e áreas de encosta bem delimitadas, sobretudo no Sudeste e em localidades isoladas do Sul.

Não havia sentido técnico, segundo analistas, de disseminar um aviso de autoproteção para famílias no interior do Centro-Oeste ou no semiárido nordestino, por exemplo.

Para Fernandes, ao misturar as realidades brasileiras com as internacionais, a Defesa Civil Nacional expôs uma incapacidade de leitura técnica e contextual.

“Não acho que seria uma realidade similar à do europeu. O Brasil é praticamente autossuficiente em alimentos. Eles, ao contrário de nós, são muito dependentes de importação de alimento. Teríamos no Brasil mais aumento de preços do que uma escassez de alimentos propriamente dita”, explicou.

A explicação oficial da Defesa Civil

Logo após o post da Defesa Civil Nacional viralizar nas redes sociais, o governo federal emitiu nota esclarecendo que a recomendação para a população estocar alimentos em casa para 72 horas não tinha caráter emergencial ou alerta. A ação, de acordo com o governo, teve objetivo preventivo.

Leia a nota do governo a seguir:

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, esclarece que a recomendação para que as famílias organizem um kit de emergência tem caráter estritamente preventivo e não está relacionada a qualquer alerta nacional ou a uma previsão de interrupção generalizada nos serviços públicos ou de abastecimento. A orientação faz parte das ações permanentes para situações de emergência.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) divulga regularmente orientações gerais de autoproteção para diferentes situações de emergência e desastres, incluindo recomendações sobre como agir em diversos cenários de risco. O conteúdo divulgado recentemente já foi publicado anteriormente, nos dias 16 e 29 de março e 3 de abril, reforçando o caráter permanente de prevenção e preparação.