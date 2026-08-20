KFC inaugura primeiro restaurante em Guarapuava

O KFC chegou a Guarapuava, no centro Sul do Paraná, nesta quarta-feira (19) com a abertura de sua primeira unidade na cidade. A inauguração amplia a presença da rede de frango frito no Paraná e leva ao interior do Estado o novo conceito global da marca, que aposta em uma arquitetura mais moderna e uma identidade visual renovada.

A nova operação fica no Shopping Cidade dos Lagos e faz parte do movimento de expansão do KFC no Brasil. De acordo com a empresa, a rede já soma cerca de 260 restaurantes no país e vem avançando para novos mercados além das capitais e grandes regiões metropolitanas.

A chegada a Guarapuava chama atenção justamente pelo perfil da cidade. Com cerca de 190 mil habitantes, o município funciona como um polo regional para uma extensa área do Centro-Sul do Paraná, concentrando comércio, serviços, educação, indústria e atividades ligadas ao agronegócio.

A localização também pesa. Guarapuava está conectada a importantes corredores rodoviários do Estado, o que amplia a circulação de consumidores de municípios vizinhos e reforça o potencial da cidade como mercado regional.

“A chegada a Guarapuava representa um passo importante na nossa estratégia de expansão, porque amplia a presença do KFC no Paraná e nos aproxima de novos consumidores”, afirma Fernanda Harb, diretora de Marketing e Vendas do KFC Brasil.

Nova loja já estreia com conceito renovado

Além de ser a primeira unidade do KFC em Guarapuava, o restaurante estreia com o novo conceito global da marca. O projeto combina arquitetura renovada, elementos mais contemporâneos e os símbolos tradicionais da rede, como o famoso balde, a imagem do Coronel Sanders, seu criador, e o logotipo KFC.

A proposta é transformar a experiência dentro dos restaurantes sem abandonar elementos que fazem parte da identidade histórica da marca.

O novo ambiente segue a plataforma “Você Merece Mais”, utilizada pelo KFC na comunicação brasileira. A companhia afirma que o conceito será incorporado gradualmente às novas unidades e deverá acompanhar a expansão da rede pelo país.

A unidade de Guarapuava, portanto, não representa apenas a chegada da marca a uma nova cidade. Ela também funciona como uma amostra do formato que o KFC pretende levar para diferentes mercados brasileiros.

Expansão chega ao interior

A estratégia de crescimento do KFC também passa por uma mudança no perfil dos pontos escolhidos para novas unidades. Historicamente concentrada em shopping centers, a rede vem ampliando a busca por mercados fora dos grandes centros e por operações de rua, especialmente aquelas com possibilidade de atendimento no formato drive-thru.

O movimento ganhou força nos últimos anos. Em 2025, o KFC abriu 30 novas lojas no Brasil e, para 2026, a rede anunciou planos de continuar acelerando a expansão nacional. A abertura em Guarapuava acontece justamente nesse contexto de busca por novos mercados consumidores.

No Paraná, a marca já está presente em cidades como Curitiba (6 lojas), Maringá (2), Foz do Iguaçu (2) e Londrina (1). Com a nova unidade em Guarapuava, o Paraná passa a ter 12 restaurantes da rede.

Mercado brasileiro já tem mais de 200 restaurantes

A expansão brasileira faz parte de um movimento maior da marca, que está presente em mais de 145 países e reúne aproximadamente 32 mil operações no mundo.

No Brasil, a trajetória do KFC começou em 2006. A marca passou a ser operada pela International Meal Company (IMC) a partir de 2019 e, em 2025, uma joint venture entre KSR Master Franquia e Kentucky Foods Chile deu origem à Horizonte Restaurantes, estrutura responsável pelos ativos e pelo desenvolvimento do KFC no país.

A nova unidade em Guarapuava começou a funcionar nesta quarta-feira (19), das 11h às 22h, na Avenida Guarapuava, 1.400, no bairro Cidade dos Lagos.