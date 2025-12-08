Jogos Abertos do Paraná reúnem 5 mil atletas e encerram calendário esportivo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os Jogos Abertos do Paraná (Japs) 2025, realizados em Campo Mourão, reuniram mais de 5 mil atletas de 99 municípios, marcando o encerramento do calendário esportivo estadual. A competição, organizada pela Secretaria de Estado do Esporte, aconteceu ao longo de dois finais de semana, com disputas em diversas modalidades como atletismo, badminton, bocha, bolão, ciclismo, ginástica rítmica, handebol de praia, natação, rugby, tênis, tênis de mesa e xadrez.

No quadro geral, Maringá conquistou o título de campeã, seguida por Foz do Iguaçu em segundo e Londrina em terceiro. Cascavel ficou em quarto lugar, enquanto a anfitriã Campo Mourão terminou em quinto, sendo reconhecida como a equipe mais disciplinada do evento.

O secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, destacou a importância dos Japs dentro do calendário esportivo paranaense, que abrange competições para todas as faixas etárias. Ele mencionou que o governo estadual tem aumentado investimentos em infraestrutura, logística e recursos para o esporte.

Richarde Salvador, supervisor técnico estadual dos Japs, fez um balanço positivo do evento, ressaltando o alto nível das disputas e a integração entre os participantes. A competição reafirmou seu papel no desenvolvimento do esporte no estado, estimulando novos talentos e fortalecendo vínculos entre atletas, equipes e comunidades.

Os Jogos Abertos do Paraná consolidam-se como uma das competições mais tradicionais do estado, contribuindo para a construção de um sistema esportivo robusto, inclusivo e de referência nacional.