Jogos Abertos do Paraná: Cinco modalidades definem campeões em Campo Mourão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A 67ª edição dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs) iniciou o calendário de decisões neste domingo (30) em Campo Mourão, definindo os campeões de cinco modalidades. Mais de 5 mil atletas de 99 municípios paranaenses competem em 18 modalidades, distribuídas entre Campo Mourão, Mamborê, Peabiru e Engenheiro Beltrão.

Na natação feminina, Foz do Iguaçu conquistou o título geral, seguida por Maringá e Cascavel. No masculino, Maringá foi campeã, com Foz do Iguaçu em segundo e Ponta Grossa em terceiro. Maringá também se destacou no rugby, vencendo nas categorias masculina e feminina.

Cascavel dominou o tênis de mesa, conquistando o troféu em ambas as categorias. No bolão feminino, Toledo sagrou-se campeã, enquanto na bocha masculina, o título ficou com Itaipulândia.

A próxima etapa dos JAPs acontecerá de 4 a 7 de dezembro, com as finais das modalidades coletivas e provas de atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, handebol de praia, tênis, vôlei de praia e xadrez.

Os resultados e classificações podem ser acompanhados no portal da Secretaria do Esporte e pelo aplicativo Paraná Esporte, disponível para Android e iOS.