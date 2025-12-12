Jataizinho recebe novo residencial com 16 moradias populares

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um novo conjunto habitacional com 16 unidades foi entregue nesta sexta-feira (12) em Jataizinho, no Norte do Paraná. O Residencial Panorama II é resultado de uma parceria entre o governo estadual, a Caixa Econômica Federal e a Construtora Contato, com investimento total de R$ 2,8 milhões.

Das 16 famílias beneficiadas, 15 receberam subsídios do programa Casa Fácil Paraná para cobrir parte ou toda a entrada dos financiamentos. O auxílio estadual de R$ 20 mil é destinado a pessoas com renda de até quatro salários mínimos, sem moradia própria e que não tenham participado de programas habitacionais anteriormente.

Localizado próximo ao centro da cidade, o residencial conta com infraestrutura completa e fácil acesso a serviços públicos. As casas têm 45,74 m² de área privativa, com dois quartos, banheiro, salas, cozinha, lavanderia externa, varanda e espaço para garagem. Os imóveis são vendidos a partir de R$ 155 mil.

Os compradores também podem obter descontos do programa Minha Casa, Minha Vida e utilizar o FGTS para abater o valor financiado. Com os subsídios, as parcelas mensais ficam entre R$ 700 e R$ 840, valores comparáveis ou inferiores ao aluguel na região.

Anderson Alex Mendes, estoquista de 50 anos, é um dos beneficiados pelo programa. Ele destaca a importância do auxílio para realizar o sonho da casa própria: “A Cohapar me ajudou muito com esses R$ 20 mil, porque o dinheiro que eu tinha era um pouco do FGTS e um pouco de reserva no banco. Então, ajudou bastante na entrada e a prestação também deu uma caída”.