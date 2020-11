Em Curitiba, os 53.342 recuperados da covid-19 podem ajudar na cura de pacientes no início da doença. Isso porque o Centro de Hematologia e Homoterapia do Paraná (Hemepar) está coletando sangue de doadores recuperados do coronavírus, para a doação de plasma hiperimune.

Para doar, é preciso seguir alguns critérios como ter entre 18 e 59 anos; levar impresso o resultado positivo para covid-19, que deve ter sido feito de 45 a 180 dias atrás; não ter sido submetido à ventilação mecânica/respirador; nunca ter recebido transfusão de sangue; ausência de gestação/abortos; e enquadrar-se nos critérios básicos de doação de sangue total.

LEIA TAMBÉM – Vacina de Oxford contra covid-19 induz resposta imunológica em todas as idades

O Hemepar vai realizar exames em pacientes que estão curados da covid-19 para confirmar a presença de anticorpos. Depois, o agendamento da coleta será feito para a coleta do plasma hiperimune – parte do sangue que contém os anticorpos.

Os doadores precisam ter sido diagnosticados com a doença por meio dos exames de sangue ou RT-PCR e aguardar um período de 45 dias depois da recuperação antes da doação do plasma. O prazo máximo é de 180 dias depois do fim da infecção.

Doação de plasma diminui agravamento da doença

De acordo com a diretora-geral do Hemepar, Liana Andrade Labres de Souza, o sistema imunológico da pessoa que foi contaminada pelo vírus produz proteínas na corrente sanguínea para combater a doença. Essa proteína, chamada de anticorpos podem ser coletados e utilizados em outras pessoas para o tratamento da doença.

O tratamento com o plasma hiperimune tem auxiliado na diminuição dos agravamentos e das internações. “Não é a cura, mas uma técnica médica que tem se mostrado muito eficiente”, afirma a diretora-geral.

A proposta do Hemepar é consolidar um banco de plasma suficiente para atender a população, ampliando a difusão da técnica. No entanto, o estoque de plasma tem sido muito pouco.

A doação é feita de duas maneiras. Uma delas é pelo método tradicional de doação de 600 ml de sangue, que garante aproximadamente 200 ml de plasma. Outra coleta é feita em dois dias seguidos. Neste caso, são extraídos cerca de 600 ml de plasma.

A seleção de doadores de plasma é feita presencialmente e os interessados devem agendar no Hemepar pelo telefone (41) 3281-4074, em Curitiba. Informações mais detalhadas estão no site da Secretaria Estadual de Saúde.