Ivaiporã recebe duplicação de rodovia e novos investimentos estaduais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior inaugura nesta quinta-feira (27) a duplicação da rodovia de acesso secundário (PR-846) para Ivaiporã, no Vale do Ivaí. A obra, executada pela Prefeitura Municipal de Ivaiporã em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), contou com investimento estadual de R$ 13 milhões. Além da ampliação das faixas de tráfego, o projeto incluiu a reperfilagem da pista existente, instalação de barreira de concreto New Jersey e novo sistema de drenagem.

Durante o evento, serão anunciados novos recursos para Ivaiporã, incluindo obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgoto, construção de uma creche e uma Casa da Mulher. Estes projetos fazem parte de convênios com as secretarias das Cidades e Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa.

A cerimônia também marcará novos investimentos em infraestrutura para o Vale do Ivaí. Será assinado um convênio entre o governo estadual e as prefeituras de Grandes Rios e Jardim Alegre para a construção de uma ponte em concreto sobre o Rio Ivaí, com investimento previsto de R$ 27,8 milhões.

Além disso, será autorizado o início da pavimentação em concreto entre as cidades de Lidianópolis, Jardim Alegre, Ivaiporã e Manoel Ribas. Este projeto, com investimento estimado em R$ 558,5 milhões, faz parte da revitalização integral do eixo central do Paraná.

A inauguração está programada para quinta-feira, 27 de novembro, às 15h30, no km 2 da rodovia de acesso secundário, próximo à subestação da Copel em Ivaiporã.