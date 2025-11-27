Infraestrutura e Logística

Ivaiporã recebe duplicação de rodovia e novos investimentos do Estado

- Atualizado: 27/11/25 19h07
O Governo do Paraná inaugurou nesta quinta-feira (27) a duplicação da PR-846, rodovia de acesso secundário a Ivaiporã, no Vale do Ivaí. A obra de 4,7 quilômetros recebeu investimento de R$ 16,2 milhões, sendo R$ 13,7 milhões do Estado. Além da duplicação, o projeto incluiu revitalização da pista existente, instalação de barreira de concreto entre as faixas, novo sistema de drenagem e sinalização.

A melhoria visa reduzir acidentes e facilitar o acesso à cidade, que é polo regional para serviços de educação e saúde. O prefeito Carlos Gil destacou a importância da obra para a segurança e desenvolvimento local: “Tínhamos muitos acidentes todos anos neste trecho, muitos deles fatais. Agora teremos um novo eixo de desenvolvimento para Ivaiporã, Jardim Alegre e outras cidades da região”.

Na mesma ocasião, foram anunciados outros investimentos para Ivaiporã. O governo autorizou a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil do programa Infância Feliz, com repasse de R$ 2,3 milhões. A cidade também receberá uma unidade da Casa da Mulher Paranaense, com investimento de R$ 2,4 milhões para oferecer cursos e apoio ao empreendedorismo feminino.

Adicionalmente, foram liberados R$ 105 mil para aquisição de um veículo para a prefeitura e R$ 10,6 milhões para pavimentação de bairros através do programa Asfalto Novo, Vida Nova. O governador também assinou a ordem de serviço para continuidade da revitalização da PR-466 e o convênio para construção de uma ponte entre Grandes Rios e Jardim Alegre.

