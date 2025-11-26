Ivaiporã inaugura polo de inovação em parceria com a Coreia do Sul

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Ivaiporã, no Vale do Ivaí, inaugura nesta quinta-feira (27) o Korean Valley, primeiro polo oficial de inovação da América Latina em parceria com a Coreia do Sul. O espaço reunirá startups coreanas para trabalhar de forma integrada com empresas, startups e hubs de inovação brasileiros, visando criar soluções em diversas áreas, da inteligência artificial à saúde.

A iniciativa é fruto de uma parceria institucional entre o Estado do Paraná e o GDIN (sigla não explicada na fonte). O evento de inauguração está marcado para as 14 horas, na Rua Max Arthur Greipel, S/N, em Ivaiporã.

A parceria busca fomentar a inovação e o intercâmbio tecnológico entre os dois países. Espera-se que o Korean Valley atue como um catalisador para o desenvolvimento de novas tecnologias e soluções, beneficiando diversos setores da economia local e nacional.

A escolha de Ivaiporã como sede deste polo de inovação pode representar um impulso significativo para a economia da região, potencialmente atraindo investimentos e talentos para o Vale do Ivaí.