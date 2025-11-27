Ivaiporã inaugura Korean Valley e se torna polo de inovação sul-coreana

A cidade de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, Paraná, inaugurou nesta quinta-feira (27) o Korean Valley, um centro de inovação inédito que conecta o estado a uma rede internacional de tecnologia liderada pelo Global Digital Innovation Network (GDIN), ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia da Informação da Coreia do Sul. Com pouco mais de 50 mil habitantes, o município se torna polo de entrada para empresas coreanas na América Latina.
O Korean Valley reunirá startups coreanas para trabalhar de forma integrada com empresas, startups e hubs de inovação brasileiros, criando soluções em áreas como Agrotech, Indústria 4.0, GovTech, Cidades Inteligentes, Saúde, Biotecnologia, Energia Sustentável e Inteligência Artificial. As empresas coreanas poderão formar joint ventures com empresas paranaenses para adaptar suas soluções ao mercado brasileiro e latino-americano.
Dez empresas sul-coreanas já estão confirmadas para se instalar no Korean Valley, além de uma startup israelense. As áreas de atuação incluem saúde, cosméticos e inteligência artificial. O projeto visa replicar em menor escala o Vale Tecnológico de Pangyo, importante centro de inovação sul-coreano.
Incubadora Tecnológica e Próximos Passos
Para viabilizar o centro de inovação, o município construiu a Incubadora Tecnológica Agrotech, um ambiente estruturado com laboratórios, coworking e salas de conferência. O Governo do Estado apoiou o projeto com um aporte de R$ 1 milhão para compra de equipamentos e mobiliário.
Os próximos passos do Korean Valley incluem a formalização de novos memorandos de entendimento com startups e investidores sul-coreanos, criação de programas de aceleração conjuntos e intercâmbio de pesquisadores entre o Paraná e a Coreia do Sul. O objetivo é acelerar a inovação, buscando tecnologias já bem-sucedidas no exterior e adaptando-as ao mercado local.