Irati: 16 famílias recebem casas próprias em nova etapa do Residencial Aurora Park

Dezesseis famílias de Irati, no Centro-Sul do Paraná, receberam as chaves de suas novas casas nesta quinta-feira (04), na segunda etapa do Residencial Aurora Park. O empreendimento, realizado em parceria entre a Construtora Piacentini, o Governo do Paraná e a Caixa Econômica Federal, contou com subsídios do Programa Casa Fácil Paraná para reduzir o valor de entrada dos financiamentos.

O Residencial Aurora Park terá um total de 89 casas quando concluído. A primeira fase, com 46 unidades, foi entregue em julho deste ano. Nesta segunda etapa, foram investidos mais de R$ 3,3 milhões. Durante a cerimônia de entrega, também foram assinados os contratos da terceira fase, que contemplará mais 27 moradias.

Detalhes do programa habitacional

O Programa Casa Fácil Paraná, coordenado pela Cohapar, oferece R$ 20 mil por família para custear a entrada dos imóveis. Isso permite que pessoas com renda de até quatro salários-mínimos obtenham aprovação para financiamento junto à Caixa Econômica Federal. As casas possuem entre 43 m² e 49 m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro social, lavanderia externa e espaço para garagem.

Os beneficiários também podem acessar descontos do programa federal Minha Casa Minha Vida e usar o saldo do FGTS para abater o saldo devedor. A Prefeitura de Irati concedeu isenção de taxas e impostos municipais, incluindo ISS e ITBI. Com esses incentivos, as prestações ficam em torno de R$ 750 mensais, com taxas de juros reduzidas e prazo de até 35 anos para quitação.

Daniel Souza Pereira, de 24 anos, um dos novos moradores, expressou sua gratidão: “Eu pagava R$ 1.100 de aluguel e agora vou pagar a minha casa. É uma alegria, ainda mais de pensar que vamos poder passar o Natal nela”. Para participar do programa ou obter mais informações sobre empreendimentos habilitados, os interessados podem acessar o site da Cohapar.