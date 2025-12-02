Ipardes lança painel interativo com dados econômicos e sociais do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) disponibilizou um painel interativo com informações abrangentes sobre o Paraná. O ‘Paraná em Números’ apresenta nove conjuntos de dados, incluindo população, economia, indústria, agropecuária e meio ambiente.

O painel destaca a liderança do Paraná no abate de frangos, com 2,2 milhões de cabeças em 2024, superando em 150% o segundo colocado, Santa Catarina. Na produção de grãos, o estado é o segundo maior do Brasil, com 38,3 milhões de toneladas colhidas.

Em 2024, as principais exportações paranaenses foram o complexo soja (US$ 7,18 bilhões), o complexo carnes (US$ 4,64 bilhões) e o setor automotivo (US$ 1,91 bilhão). Os maiores compradores foram China (US$ 5,96 bilhões), Estados Unidos (US$ 1,58 bilhão) e Argentina (US$ 1,21 bilhão).

O PIB do Paraná, quarta maior economia do país, evoluiu de R$ 285 bilhões em 2012 para R$ 670 bilhões em 2023. O painel também mostra a participação dos municípios no PIB estadual, oferecendo uma visão detalhada da economia local.

Essas informações estão disponíveis para consulta pública, permitindo aos cidadãos, pesquisadores e gestores públicos acessarem dados atualizados sobre a realidade econômica e social do estado.