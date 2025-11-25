Ipardes divulga resultados inéditos da Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) apresentará nesta quarta-feira (26) os primeiros resultados da Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná (PAD). O levantamento, realizado entre abril e julho de 2025, coletou informações sobre perfis dos moradores, condições de moradia, situação de trabalho e renda, e hábitos alimentares nas seis regiões intermediárias do Estado: Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Guarapuava.

A PAD-PR, inédita no estado, revelou dados importantes sobre a distribuição populacional entre áreas urbanas e rurais. Segundo a pesquisa, 89,8% da população paranaense reside em zonas urbanas, enquanto 10,2% vivem em áreas rurais. A região intermediária de Curitiba concentra a maior parte dos moradores urbanos, com 32,9% do total.

O estudo também apurou informações sobre a situação habitacional no Paraná. Os dados indicam que 67% dos paranaenses possuem domicílio próprio, 25,5% moram em imóveis alugados e 6,9% em residências cedidas.

A apresentação detalhada dos resultados será feita pelo diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, o secretário do Planejamento, Ulisses Maia, e técnicos responsáveis pela execução da pesquisa. O evento acontecerá às 10 horas na Sala de Situação do Ipardes, localizada na Rua Inácio Lustosa, 700, bairro São Francisco, em Curitiba.