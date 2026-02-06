Investimento na PR-151: Obra em Sengés entra na fase final; veja detalhes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A obra de pavimentação de um trecho municipalizado da PR-151 na área urbana de Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, está entrando em sua fase final. O investimento total é de R$ 3.320.970,50, sendo R$ 2.869.439,02 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) e R$ 451.531,48 de contrapartida do município.

O trecho em questão tem extensão de aproximadamente 1 quilômetro e está localizado em perímetro urbano. A pista conta com duas faixas de tráfego de 3,5 metros cada e acostamentos de 2 metros em ambos os lados da rodovia.

Até o momento, já foram concluídos o pavimento asfáltico, a implantação do sistema de drenagem de águas e a construção de calçada em concreto para pedestres. As etapas em andamento incluem a sinalização vertical e horizontal, a colocação de tachas refletivas bidirecionais e o paisagismo, com plantio de grama nas áreas adjacentes à pista.

A municipalização do trecho ocorreu em maio de 2025, por meio do Decreto nº 9.957/2025. Logo após, foi formalizado o convênio entre a SEIL e a prefeitura para garantir os recursos necessários à realização da obra. A licitação e administração ficaram a cargo do município, enquanto o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) é responsável pela fiscalização do andamento.

Complementando esta obra, o DER/PR publicou recentemente um edital para a pavimentação do trecho seguinte da PR-151. O novo projeto contemplará 7 quilômetros da rodovia, entre os quilômetros 173+538 e 166+538, com previsão de seis meses para elaboração dos projetos básico e executivo, seguidos de 12 meses para a execução da obra.

