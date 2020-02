O estado americano de Utah vai contratar professores paranaenses para dar aulas de português para alunos do ensino fundamental por até três anos. De acordo com o edital, podem se inscrever, até 6 de março, profissionais da rede pública ou privada com formação em pedagogia, letras ou áreas afins, e experiência comprovada de três anos como docente do 1° ao 9° ano. O candidato precisa ter proeficiência em língua inglesa.

publicidade

O número de profissionais contratados será definido pelo governo do estado americano. Todos os requisitos e informações sobre o processo, resultado de acordo de cooperação assinado entre o Paraná e Utah, estão no edital do programa. Atualmente, 29 docentes paranaenses participam do programa, que existe desde 2014.

LEIA MAIS – Ex-aluna restaura vitral de escola tombada que a incentivou a ser artista

O professor terá contrato de trabalho em tempo integral de 40 horas semanais, sendo 30 horas em sala de aula e 10 horas para preparação. O ano letivo no estado de Utah começa em agosto e termina em maio, com férias em junho e julho.

Vale ressaltar que além da língua portuguesa o professor que se candidatar ao programa deve estar apto também ao ensino de matemática, estudos sociais, ciências, educação física e artes.

Salário

Os salários pagos em dólar vão depender da graduação do profissional. Quem tiver apenas bacharelado, vai receber bruto entre US$ 29 e US$ 39 mil por ano – entre R$ 126,7 e R$ 170,4 mil por ano aproximadamente na cotação desta quinta-feira (13). Já quem tiver mestrado vai receber entre US$ 33 mil e US$ 43 mil bruto por ano– entre R$ 144,2 mil e R$ 187,9 mil aproximadamente. Já quem tem doutorado vai receber entre US$ 34 mil e US$ 44 mil bruto por ano – entre R$ 148,5 e R$ 192,2 mil.

Os professores terão de se candidatar por uma das universidades do Paraná, de acordo com a região em que mora. Abaixo, a lista e contato das universidades que participam do programa:

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Site – https://internacional.ufpr.br/portal/

E-mail – coord.mobilidade@ufpr.br

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Site – https://www.pucpr.br/estudante/graduacao/experiencia-internacional/

E-mail – internacional@pucpr.br

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Site – www.eci.uem.br

E-mail – sec-eci@uem.brUEL

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

Site – www.uel.br/ari

E-mail – uelari@uel.brUEPG

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)

Site – www3.uepg.br/eri/

E-mail – eri@uepg.br

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)

Site – www3.unicentro.br/eri/

E-mail – eri@unicentro.br

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)

Site – www5.unioste.br/portalunioeste/ari

E-mail – internacional@unioeste.br

Universidade Estadual do Paraná (Unespar)

Site – eri.unespar.edu.br

E-mail – eri@unespar.edu.brou

Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)

Site – www.uenp.edu.br/cri

E-mail – cr.internacionais@uenp.edu.br