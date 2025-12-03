Instituto de Educação do Paraná receberá reforma de R$ 1,9 milhão

O Instituto de Educação do Paraná-Professor Erasmo Pilotto, em Curitiba, passará por uma reforma no valor de R$ 1.950.537,07. A Secretaria de Estado da Educação (Seed) anunciou a obra nesta quarta-feira (3), como parte das comemorações dos 150 anos da instituição, que serão celebrados em 2026. A ordem de serviço prevê melhorias no telhado, banheiros, cozinha, salas de aulas, laboratórios e bibliotecas.

A reforma não interromperá as atividades escolares. Haverá um rodízio de salas quando necessário, conforme explicou a diretora Márcia Murbach: “A gente tem que colaborar com a obra, tem que conviver com ela. Isso é o cuidado, porque é o patrimônio dos alunos também”.

Entre as principais intervenções previstas estão a instalação de uma nova cozinha em outro local, com área de serviço, despensa e depósito de merenda. Os banheiros serão totalmente reformados, incluindo adaptações para acessibilidade. Salas de aula, laboratórios e biblioteca receberão reparos no piso, paredes, teto, janelas e portas.

O projeto também inclui a criação de uma sala multiuso, substituição de esquadrias e reparos no laboratório de ciências, incluindo instalações de esgoto, água e gás. Todas essas melhorias visam proporcionar um ambiente mais adequado para os estudantes, que passam o dia inteiro na escola, já que o Instituto oferece ensino em tempo integral.

A obra faz parte de um esforço maior do estado para investir na infraestrutura educacional. Segundo Almir Guimarães de Azevedo Junior, chefe de gabinete do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), esses investimentos têm contribuído para que o Paraná se destaque como um dos estados com melhor educação no Brasil.