Instituto de Educação do Paraná receberá reforma de R$ 1,9 milhão

O Instituto de Educação do Paraná-Professor Erasmo Pilotto, em Curitiba, passará por uma reforma no valor de R$ 1.950.537,07. O anúncio foi feito pela Secretaria de Estado da Educação (Seed) nesta quarta-feira (3), como parte das comemorações dos 150 anos da instituição, que serão celebrados em 2026.

A obra, que não exigirá o fechamento do colégio, prevê melhorias em diversas áreas, incluindo telhado, banheiros com adaptações para acessibilidade, modernização da cozinha, e aprimoramento de salas de aulas, laboratórios e bibliotecas. Um rodízio de salas será implementado quando necessário durante a reforma.

Silvio Turra/SEED

Entre as principais intervenções, destacam-se a instalação de uma nova cozinha em outro local, com área de serviço e despensa, reparos no refeitório existente, e renovação completa dos banheiros dos alunos, incluindo instalações para pessoas com deficiência (PCD). Salas de aula, laboratórios e biblioteca receberão reparos no piso, paredes, teto, janelas e portas.

O projeto também inclui a criação de uma sala multiuso, substituição de esquadrias nos três pavimentos do edifício, e reparos específicos no laboratório de ciências, incluindo instalações de esgoto, água e gás.

A diretora do Instituto, Márcia Murbach, enfatizou a importância histórica da reforma: “É um legado para os próximos 150 anos, esses alunos estão fazendo história também”. O secretário estadual de Educação, Roni Miranda, ressaltou o impacto positivo do investimento em infraestrutura no aproveitamento dos alunos, especialmente considerando que o colégio funciona em tempo integral.

A ordem de serviço foi assinada na presença de alunos, autoridades educacionais e representantes políticos, marcando o início oficial do processo de renovação desta instituição centenária da educação paranaense.