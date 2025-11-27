Inscrições para leilão de veículos do Estado encerram nesta sexta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prazo de inscrições para o último leilão de veículos do Estado de 2025 encerra nesta sexta-feira (28). São 302 oportunidades divididas em 298 lotes, distribuídos em pátios de sete cidades: Curitiba, São José dos Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Paiçandu. Os lances iniciais variam de R$ 632 para motos a R$ 1.200 para automóveis. As inscrições devem ser realizadas no site do leiloeiro oficial: www.kleiloes.com.br.

O leilão, coordenado pela Secretaria da Administração e da Previdência através do Departamento de Gestão do Transporte Oficial (Deto), inclui modelos como Ford Focus, Toyota Band, Agrale Marruá e Kombi Pick Up. Os recursos arrecadados retornam aos cofres do Estado e são direcionados à Secretaria da Fazenda (Sefa) para possíveis investimentos, como renovação de frotas.

As visitações aos lotes em Maringá e Paiçandu ocorrem nesta sexta-feira (28), das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Para os demais locais, o período de visitação já se encerrou. O encerramento dos lances acontecerá em três etapas: lotes 01 ao 100 no dia 01/12 às 10h, lotes 101 ao 200 no dia 02/12 às 10h, e lotes 201 ao 298 no dia 03/12 às 10h.

Este leilão faz parte de uma iniciativa que, segundo informações oficiais, já arrecadou mais de R$ 10 milhões em 2025. Além do aspecto financeiro, a ação visa a limpeza dos pátios, redução de custos de manutenção e prevenção da proliferação de doenças como a dengue.