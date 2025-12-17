Inscrições para feira de turismo em Lisboa encerram nesta quinta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prazo para empresários e representantes do turismo paranaense se inscreverem para participar da feira Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) termina nesta quinta-feira (19). O evento acontecerá entre 25 de fevereiro e 1º de março em Lisboa, Portugal, com foco no público europeu.

A feira visa ampliar a presença do Paraná na região Ibérica e na Europa, que enviou mais de 100 mil turistas ao estado neste ano. As inscrições para coexpositores podem ser feitas no site do Viaje Paraná, órgão de promoção vinculado à Secretaria Estadual do Turismo, e estão sujeitas a critérios de participação.

A BTL é considerada o maior evento do setor em Portugal, reunindo mais de 600 programações em cinco dias. Para a edição de 2026, espera-se atrair 82 mil visitantes e 1,6 mil expositores de mais de 100 países. A participação do Paraná busca reforçar o estado como destino competitivo para turistas estrangeiros.

Um destaque para esta edição é o novo voo direto que conectará Lisboa a Curitiba, ampliando a conectividade internacional do Paraná. Os bilhetes para este voo da TAP já estão disponíveis para venda.