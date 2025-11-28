Inscrições abertas para projetos de segurança hídrica em cinco estados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Teia de Soluções | CAMP Viva Água abriu inscrições para selecionar, capacitar e apoiar financeiramente projetos ambientais em cinco estados brasileiros. A iniciativa, que conta com a parceria do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), disponibilizará até R$ 10,5 milhões para ações voltadas à conservação da natureza, adaptação climática, geração de renda e melhoria da qualidade de vida.

Podem participar proponentes da Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. As inscrições estão abertas até as 18h de 13 de fevereiro de 2026, pelo site camp.teiadesolucoes.com.br. O processo é uma cooperação entre a Fundação Grupo Boticário, o BRDE, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) e a Fundação Araucária, com apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI).

Os projetos devem propor soluções para dois desafios centrais: Infraestrutura Natural para Água, focando na integração da natureza a estratégias de segurança hídrica; e Empreendedorismo e Água, voltado a modelos de negócio sustentáveis relacionados ao uso responsável dos recursos hídricos. Todas as propostas devem considerar cenários futuros de mudança climática para garantir eficácia de longo prazo.

O processo de seleção ocorrerá em duas etapas. Na primeira fase, os inscritos enviam propostas simplificadas, vídeo-pitch e documentação. As iniciativas selecionadas avançam para uma fase de capacitação online, onde deverão detalhar a solução e entregar produtos específicos antes de uma nova rodada de avaliação.

A edição também marca a expansão do Movimento Viva Água, que passa a atuar em quatro territórios – São Paulo, Bahia, Paraná e Rio de Janeiro – alcançando mais de 15 milhões de pessoas. Até 2030, a expectativa é chegar a seis territórios e impactar 25 milhões de brasileiros.

Desde 2020, a Teia de Soluções já capacitou mais de 1.200 pessoas e aprimorou quase 300 iniciativas, reunindo especialistas de diferentes áreas e regiões do país para estimular a cocriação de soluções ambientais inovadoras.