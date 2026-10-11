Inmet emite alerta laranja para ventos de até 100 km/h e risco de granizo em 315 cidades paranaenses

Neste domingo (11), o Instituto nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade para 315 cidades paranaenses. O aviso vale até o fim da segunda-feira (12) e indica alto risco para eventos meteorológicos adversos.

O instituto explica que há indícios chuvas, entre 30 e 60 milímetros por hora. Além de ventos intensos, alcançando até 100 quilômetros por hora e até mesmo granizo. Também existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) explica que uma linha de instabilidade veio de estados e países vizinhos desde quinta-feira (8). Para o feriado da padroeira do Brasil, na segunda-feira (12), o risco de tempestade se intensifica, devido a um cavado meteorológico (região de baixa pressão atmosférica, que favorece a formação de chuvas, raios e ventos fortes).

O alerta do Inmet vale também para municípios de grande parte de Santa Catarina, o extremo norte do Rio Grande do Sul e parte de Mato Grosso do Sul.

A orientação do Inmet é para que a população não procure abrigo debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Os veículos não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Em caso de emergência, ou em busca de informações, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, 193.