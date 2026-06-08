Inmet emite alerta de tempestade para Sul do Brasil; veja regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de risco de tempestade para parte da região Sul do Brasil nesta segunda-feira (8). O aviso indica perigo potencial a partir das 3h da madrugada, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e possível queda de granizo em várias cidades gerados por conta de uma frente fria.

A região sul do Paraná está sob alerta amarelo para temporal nível “perigo potencial”. Este alerta inclui Curitiba, que pode ter chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. O alerta é válido pelo menos até às 23h desta segunda-feira.

Segundo o Simepar, apesar do alerta do Inmet, a chuva deve chegar a Curitiba apenas a partir de quarta-feira (10), quando a previsão do tempo para Curitiba indica acumulado de 2 mm e temperatura entre os 11 e 13ºc.

“A chance de chuva é mais elevada em toda a metade sul do estado, porém com fraca intensidade na maioria dos municípios, com baixa amplitude térmica ao longo do dia. A exceção ocorre no Litoral, com marcas na casa dos 28 °C, e também na faixa Norte/Noroeste, onde a nebulosidade varia e a sensação de abafamento predomina”, explicou o Simepar.

Nova frente fria deixa quais regiões em alerta de temporal?

As áreas mais afetadas ficam principalmente no Rio Grande do Sul, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre. O alerta também vale para cidades do oeste de Santa Catarina e do sudoeste do Paraná. O Inmet recomenda que a população fique atenta às condições climáticas.

Quais são os principais riscos da tempestade?

O Inmet prevê chuvas com ventos intensos e possível queda de granizo. Há risco de estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos. O órgão alerta para o perigo de descargas elétricas e orienta que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores durante as rajadas de vento.

Como a população deve se proteger desta frente fria?

O Instituto recomenda que as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores por causa do risco de queda e descargas elétricas. Em caso de emergência, a população pode buscar informações com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Quando a tempestade deve começar?

O Inmet classificou o risco como de perigo potencial, o que significa que a população deve ficar atenta e tomar precauções para evitar problemas durante a passagem da tempestade.

Outras regiões do país também têm previsão de chuva?

Sim. O Inmet também prevê perigo potencial de chuvas intensas para a manhã desta segunda no Norte do país. O alerta inclui a maior parte dos estados do Pará e do Amazonas, além de todo o Amapá e o sul de Roraima.