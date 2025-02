Impressionante! Motorista salta de caminhão após acidente com explosão gigante; VÍDEO

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente impressionante foi registrado no fim da manhã desta terça-feira (12) no trecho de Arapoti, Campos Gerais, da PR-092. Dois caminhões batem quase que de frente, gerando uma explosão com uma bola de fogo gigantesca.

O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança e mostrou um detalhe ainda mais impressionante: o salto para a vida dado por um dos motoristas envolvidos no acidente.

Os caminhões estavam carregados com nafta (derivado de petróleo) e massa para asfalto. O acidente ocorreu em cima do viaduto da rodovia e deixou o trânsito bloqueado por completo.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho, os motoristas dos dois veículos sobreviveram.

Um dos homens foi socorrido com ferimentos moderados. O outro teve ferimentos leves.