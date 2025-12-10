Ilha do Mel proíbe entrada de materiais de construção no verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Água e Terra (IAT) proibiu a entrada de materiais de construção na Ilha do Mel, em Paranaguá, Litoral do Paraná, entre 15 de dezembro e 23 de fevereiro de 2026. A medida, estabelecida pela Portaria IAT nº 727/2025, visa facilitar o fluxo de visitantes e evitar sobrecarga nas trilhas naturais durante a temporada de verão.

A proibição se aplica a todo tipo de material de construção, com exceção de obras de utilidade pública e interesse social, desde que aprovadas previamente pelo órgão ambiental. Nos demais meses do ano, o transporte desses materiais só será permitido mediante emissão do Termo de Anuência pela Coordenação da Unidade de Administração da Ilha do Mel (Unadim).

Para obter a autorização, é necessário apresentar o licenciamento ambiental da obra, listando detalhadamente os insumos e quantidades a serem utilizados. As atividades permitidas incluem reformas simples, ampliações, novas construções e instalação de padrão de energia elétrica.

O descumprimento das regras pode resultar em infrações ambientais, com possibilidade de multas e embargo da obra. A apreensão do material também está prevista em caso de irregularidades no Termo de Anuência ou nas quantidades declaradas.

Rafael Andreguetto, diretor de Patrimônio Natural do IAT, explica: “Temos um alto fluxo de pessoas transitando nas trilhas, que são pequenas e utilizadas pelos moradores e turistas diariamente. A intenção é evitar um conflito e que a qualidade da visitação seja afetada, assim como a qualidade de vida dos moradores”.