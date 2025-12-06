IDR-Paraná divulga aprovados em processo seletivo para 173 vagas temporárias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) anunciou nesta sexta-feira (5) o resultado final do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2025. O processo visa a contratação temporária de 173 profissionais para funções de graduação com doutorado, graduação superior e função de médio especializado. Os aprovados terão contratos iniciais de 12 meses, prorrogáveis por mais um ano, com remunerações entre R$ 4.434,31 e R$ 9.466,72.

A lista completa dos aprovados está disponível no site oficial do IDR-Paraná. As contratações visam reforçar a presença da extensão rural em todos os municípios do estado, garantindo apoio técnico aos agricultores e fortalecendo a execução de políticas agrícolas.

O processo seletivo busca preencher vagas importantes para as atividades diárias de extensão rural e pesquisa no Paraná. A medida é considerada temporária enquanto a instituição aguarda a realização de um concurso público para efetivação de novos servidores.

Entre as atribuições dos novos contratados, destaca-se o suporte ao programa Estrada Boa e outras iniciativas do governo estadual voltadas para o setor agrícola. A expectativa é que a chegada desses profissionais fortaleça as equipes do IDR-Paraná, melhorando o atendimento aos agricultores em todas as regiões do estado.