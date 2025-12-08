IDR-Paraná divulga aprovados em processo seletivo para 173 vagas temporárias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) anunciou nesta sexta-feira (5) o resultado final do Processo Seletivo Simplificado n° 001/2025. O processo visa a contratação temporária de 173 profissionais para funções de graduação com doutorado, graduação superior e função de médio especializado. A lista de aprovados está disponível no site oficial do instituto.

Os contratos terão duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados por mais um ano. As remunerações variam entre R$ 4.434,31 e R$ 9.466,72, dependendo da função.

O objetivo da contratação é ampliar a presença da extensão rural em todo o estado do Paraná. Com essa medida, o IDR-Paraná busca garantir que todos os municípios paranaenses tenham acesso a um extensionista, fortalecendo o apoio técnico aos agricultores locais.

Segundo o diretor-presidente do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza, o processo seletivo permitirá à instituição repor vagas essenciais para as atividades diárias de extensão rural e pesquisa no estado. Além disso, reforçará a estrutura para a execução de políticas governamentais, como o programa Estrada Boa.

O processo seletivo simplificado surge como uma solução temporária enquanto a instituição aguarda a realização de um concurso público. Esta medida visa suprir a necessidade imediata de profissionais qualificados para atender às demandas do setor agrícola paranaense.