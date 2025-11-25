Desenvolvimento Sustentável

IAT divulga projetos para Programa de Conversão de Multas Ambientais

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 25/11/25 13h07
Denis Ferreira Netto/SEDEST-PR

O Instituto Água e Terra (IAT) do Paraná anunciou nesta terça-feira (25) os 20 projetos selecionados para integrar o Programa de Conversão de Multas Ambientais a partir de 2026. A iniciativa permite que infratores destinem o valor de suas multas para projetos sustentáveis, recebendo descontos de até 60% no pagamento.

Desde 2021, cerca de R$ 47 milhões foram aplicados em ações ambientais através do programa. Os novos projetos selecionados abrangem cinco categorias: Paraná Mais Verde, Saneamento, Sinais da Natureza, Pró-fauna e Rio Vivo.

Para participar, pessoas físicas ou jurídicas autuadas em valores superiores a R$ 1.000,00 devem preencher um requerimento online. A conversão é válida apenas para o pagamento da multa, não isentando o infrator de reparar danos ambientais estabelecidos no auto de infração.

O processo passa por análise interna do IAT para verificar se atende aos critérios estabelecidos. Casos envolvendo mortes humanas, débitos pendentes de infrações anteriores ou adesão ao programa nos últimos dois anos são inelegíveis.

Os projetos beneficiados têm metas orçamentárias e prazos definidos. Para o novo ciclo, foi estabelecido um período de três anos para arrecadação. Os recursos são liberados apenas quando atingem os valores necessários para execução total ou parcial do projeto.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.