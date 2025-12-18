IAT alerta sobre cuidados com animais silvestres nas estradas no verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o aumento do movimento nas rodovias durante o verão, o Instituto Água e Terra (IAT) emitiu recomendações para proteger a fauna silvestre de atropelamentos. As orientações visam garantir a segurança tanto dos motoristas quanto dos animais que frequentemente cruzam as vias de trânsito nesta época do ano.

A médica veterinária Letícia Koproski, da Gerência de Biodiversidade do IAT, ressalta a importância da conscientização: “A convivência segura entre pessoas e fauna depende de atitudes individuais e coletivas. Viajar com atenção, respeito e consciência ambiental protege vidas humanas e preserva a riqueza natural dos nossos caminhos”.

Entre as principais recomendações estão: respeitar os limites de velocidade, manter atenção redobrada próximo a áreas preservadas, optar por viajar durante o dia e não descartar lixo nas margens das rodovias, que pode atrair animais.

Caso um animal esteja na pista, o IAT orienta manter a calma e reduzir a velocidade de forma segura. Se for necessário parar, deve-se utilizar o acostamento com o pisca-alerta ligado. Ao encontrar um animal ferido, a orientação é contatar imediatamente as autoridades competentes, como a concessionária da rodovia, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal ou o próprio IAT.

É fundamental não tocar ou tentar resgatar o animal por conta própria, pois isso pode agravar seu estado ou colocar pessoas em risco. Além disso, levar o animal para casa é uma prática ilegal. O registro dessas ocorrências é importante para o planejamento de medidas preventivas futuras, como sinalização adequada e instalação de passagens de fauna.