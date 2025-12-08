IA traduz ‘juridiquês’ para facilitar entendimento de contratos no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma startup paranaense apoiada pela Incubadora Tecnológica do Tecpar (Intec) desenvolveu uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) para traduzir termos jurídicos complexos em linguagem acessível. O projeto, chamado Dr. Silva Cidadão, visa ajudar os brasileiros a compreenderem melhor os contratos que assinam, considerando que cerca de 90% das pessoas assinam documentos sem entender completamente seus direitos e deveres.

A Crewtech, empresa por trás da iniciativa, identificou o problema do ‘juridiquês’ como um obstáculo para o entendimento dos contratos. A ferramenta de IA, de cunho educacional, tem como objetivo democratizar o acesso à informação jurídica e incentivar decisões mais conscientes por parte dos cidadãos.

Rogério Moreira de Oliveira, gerente do Creative Lab do Tecpar, destaca que o projeto pode beneficiar toda a sociedade e tornar o sistema de justiça mais eficiente. A tecnologia está sendo desenvolvida para ser acessada gratuitamente via WhatsApp, plataforma presente em 99% dos smartphones brasileiros.

Atualmente, o Dr. Silva está em fase de aprimoramento, tendo sido treinado com a base da legislação brasileira e complementar. As próximas etapas incluem a incorporação de leis estaduais e municipais ao sistema. O apoio do Tecpar é considerado estratégico para a sustentabilidade do projeto a longo prazo, facilitando parcerias com órgãos públicos.

A Intec está com edital aberto para novos ingressos de empresas ou startups em seu programa de incubação, buscando projetos inovadores em produtos, serviços ou modelos de negócio. O objetivo é promover um ambiente de negócios inovador, focado no desenvolvimento social e econômico do Paraná.